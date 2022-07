Mais um homicídio na região de Rodolfo Fernandes, Oeste do RN

Gordo, de 28 anos, é o que se sabe do nome da vítima até agora. Ele estava no estacionamento do Bar do Gago quando sofreu mais de 30 tiros. A PM local não identificou os assassinos e o caso, assim como todos os outros, serão investigados pela Polícia Civil

Mais uma ocorrência de homicídio na região de Rodolfo Fernandes, no Oeste do Rio Grande do Norte. O fato se deu neste sábado, no estacionamento do Bar do Gago.

A vítima, identificada até agora por Gordo, de 28 anos, sofreu mais de 30 tiros. Os policiais militares lotados no Destacamento local não identificaram os assassinos.

O local foi isolado para que a unidade do Instituto Técnico-científico de Perícia, de Pau dos Ferros, fizesse a remoção do corpo para exames e periciasse o local.

O caso, assim como todos os outros ocorridos em Rodolfo Fernandes e nas cidades vizinhas de Itaú, Taboleiro Grande e Severiano Melo, estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Com informações do Blog de João Moacir