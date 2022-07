Mossoró: criminosos invadem casa no Royal Ville e matam morador a tiros

O crime aconteceu por volta das 6h30 desta segunda-feira (11). De acordo com a perita Emanuela Pinheiro, do Itep, Vinicius Eduardo da Rocha Eiras foi vítima de inúmeros disparos em regiões de alta letalidade, como cabeça e tronco. Um crime com características claras de execução. Em abril de 2020, a mãe de Vinícius foi executada, também a tiros, dentro da própria farmácia, na rua de acesso ao IFRN. A Polícia Civil vai investigar se os dois casos têm ligação.