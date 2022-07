CCZ segue com vacinação antirrábica nas zonas urbana e rural de Mossoró. Na segunda semana de campanha, iniciada nesta segunda-feira (11), as equipes do Centro de Controle de Zoonoses estiveram nas comunidades rurais de Fazenda São João e Passagem de Pedra. Ao longo da semana visitarão ainda Riachinho, Ranço da Caça, Serra Mossoró, Sítio Rincão, Sítio Carmo e Assentamento Melancias. A vacinação contra a raiva também está sendo realizada na sede do CCZ, localizada à rua Moisés da Costa Lopes, nº 83, no bairro Nova Betânia. A imunização ocorre de segunda a quinta, das 7h às 11h e das 13h às 16h. Às sextas-feiras a vacinação acontece das 7h às 13h.

A vacinação para cães e gatos entrou na segunda semana nesta segunda-feira (11). A campanha antirrábica teve início no último dia 4 de julho e se estenderá até o começo de setembro.

Hoje, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estiveram nas comunidades rurais de Fazenda São João e Passagem de Pedra.

Ao longo da semana visitarão ainda Riachinho, Ranço da Caça, Serra Mossoró, Sítio Rincão, Sítio Carmo e Assentamento Melancias. As equipes vacinaram caninos e felinos na Agrovila Maísa e em Sussuarana na semana passada.

“Começamos na semana passada pela Agrovila Maísa e depois fomos à comunidade de Pau Branco e agora estamos aqui na Fazenda São João. Durante a semana estaremos em outras comunidades”, disse Josenildo Martins, agente de endemias.

“Estamos intensificando a vacinação antirrábica no município. O nosso trabalho é normal. Vamos de casa em casa. Perguntamos se tem animais para imunizar contra a raiva. Se tiver um animal muito agressivo nós usamos o utensílio chamado cambão, para conter o animal para aplicar a dose da vacina”, completou.

Moradora da Fazenda São João, Maria Cleuda, destacou a visita dos vacinadores. “É muito importante para nós que temos crianças em casa. Tem pessoas que também não podem levar os animais no ponto de vacinação. É muito bom mesmo a equipe da secretaria se deslocar até a residência e vacinar o animal. Tenho quatro animais em casa, dois gatos e dois cachorros. Fico mais seguro com os animais vacinados”, explicou.

A vacinação contra a raiva também está sendo realizada na sede do Centro de Controle de Zoonoses, localizada à rua Moisés da Costa Lopes, nº 83, no bairro Nova Betânia. A imunização ocorre de segunda a quinta das 7h às 11h e das 13h às 16h. As sextas-feiras a vacinação acontece das 7h às 13h.

De acordo com o CCZ, a estimativa é imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. A campanha de vacinação antirrábica se estenderá até o dia 2 de setembro. O Dia D de vacinação ocorrerá em 20 de agosto.

O vírus da raiva é um dos mais letais da natureza e provoca no ser humano e nos animais encefalite aguda e progressiva, que pode levar à morte.