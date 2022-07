Suspeito de participação no homicídio de Geanne preso em Pau dos Ferros

A prisão aconteceu nesta quarta-feira (13), no bairro Alto do São Geraldo. O crime aconteceu no dia 04 de novembro de 2018, no bairro Malvinas, no município de Mossoró. Segundo as investigações, Thalisson Vinicius da Silva teria fugido de Mossoró após o homicídio da adolescente, praticado em retaliação ao crime que vitimou o bebê Anthony Caleb, de 1 ano e 6 meses, na mesma noite. Após a prisão, o suspeito foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.