Acusados de raptar, torturar e matar Geane de Melo Nogueira vão a Júri nesta quarta, 25

Geane Nogueira foi brutalmente assassinada e queimada em 2018. Sentam no bancos do réus Fábio David da Silva Aquino, Maria Luisa de Moura Diogenes, Leticia Vital Ramos e Danilo Souza de Lucena; Os quatro são acusados por raptar, matar e queimar a menina Geane de Melo Nogueira, época com 12 anos; O crime aconteceu em 4 de novembro de 2018, bairro Dom Jaime Câmara, em Mossoró.

Nesta quarta-feira (25) o Tribunal do Júri Popular de Mossoró vai julgar a culpa de Fábio David da Silva Aquino, de 20 anos, Maria Luisa de Moura Diogenes, de 29 anos, Leticia Vital Ramos, de 21 anos, e Danilo Souza de Lucena, de 22 anos.

Os quatro, junto com vários outros, são acusado por matarem a menina Geane de Melo Nogueira, na época com 12 anos. O crime aconteceu em 4 de novembro de 2018, na Rua Pupunha, bairro Dom Jaime Câmara, e foi por vingança.

A menina foi raptada de casa, torturada, morta e teve o corpo queimado. A vítima foi encontrada dois dias depois do crime, em um matagal da Favela do Velho. Motivo: Geane é irmã de Giovane e Jefferson, assassinos do menino Calleb.

O júri será presidido pelo Juiz de Direito Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros. O Ministério Público do Rio Grande do Norte será representado pelo Promotor Público Ítalo Moreira Martins.

Já o réu Danilo Souza de Lucena será defendido pelo advogado José Galdino da Costa. Os demais serão defendidos pela Defensoria Pública do Estado. Os trabalhos começam de 8 horas.





RELEMBRE O CASO

Geane de Melo Nogueira, de 12 anos, foi raptada no dia 4 de novembro de 2018, da própria casa. De acordo com os autos do inquérito, os acusados, armados, foram até a casa da menina e ordenaram que ela saísse. Como a avó da menina negou, eles invadiram a residência.

Geane foi retirada do local a força, sendo insultada e agredida com socos e coronhadas. Em seguida, ela foi levada do local.

Ela passou dois dias desaparecida. Na época, o pai da menina chegou a gravar um vídeo pedindo ajuda para localizá-la.

O corpo da menina foi encontrado dois dias depois, no dia 6 de novembro, queimado e em avançado estado de decomposição, em um matagal da Favela do Velho, no bairro Malvinas.



Durante as investigações, ficou comprovado que Geane foi morta por vingança. Ela foi raptada, torturada, morta e queimada por ser irmã dos assassinos de Calleb, no caso Giovane e Jefferson Nogueira.

Ao tentar matar Iranilson, Giovane e Jefferson terminaram matando Calleb. baleando a mãe dele (Débora) na garganta e também o alvo, no caso Iranilson Bezerra. Calleb morreu com um tiro na cabeça e seus pais sobreviveram.

O júri popular da dupla aconteceu em 4 de março deste ano. Juntos os irmãos foram condenados a 102 anos de prisão em regime fechado.

