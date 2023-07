Bomba de hidrovácuo será usada para localizar corpo em tubulação

Uma bomba de hidrovácuo será usada pelo Corpo de Bombeiros para localizar o corpo do homem que foi sugado por uma tubulação em Natal.



Kleberson do Nascimento, de 37 anos, está desaparecido desde a tarde do último sábado, 21 de março.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, acredita-se que cadáver esteja em uma área estreita da tubulação onde costuma acumular grande quantidade de areia.



A bomba de hidrovácuo terá por finalidade sugar essa areia, permitindo assim, a passagem de uma sonda.

As buscas já duram quatro dias.



Kleberson foi sugado pelo sistema de drenagem das obras de Mãe Luiza, enquanto tentava retirar o acúmulo de lixo que estava obstruindo a passagem da água.