Mossoró possui 20 mil famílias que estão aptas e ainda não são cadastradas na tarifa social de energia

A Neoenergia Cosern intensificou as ações de relacionamento institucional para acelerar o cadastro das mais de 244 mil famílias potiguares que têm direito à Tarifa Social de Energia Elétrica no Rio Grande do Norte.

Nesta terça-feira (12), representantes das áreas de Relações Institucionais e de Cadastro da distribuidora se reuniram com a titular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) de Mossoró, Evanice Fernandes, para discutir o tema e traçar estratégias de aceleração da inclusão dos beneficiários no município – que tem o maior número de comunidades rurais do estado.

Em Mossoró, 28.752 famílias já estão cadastradas e usufruindo do desconto da TSEE – o segundo maior número no estado.

Mas, ainda há 20.408 mil famílias que, apesar de estarem aptas, ainda não se cadastraram junto à distribuidora (confira passo a passo abaixo). O benefício concede até 65% de desconto na fatura de energia e pode chegar a 100% no caso de famílias quilombolas.

“Nosso objetivo é firmar parcerias para localizar e cadastrar essas famílias num processo de busca ativa, mesmo que elas não sejam efetivamente donas dos imóveis nos quais moram ou que a conta contrato não esteja no nome do titular do NIS, como permite a legislação”, explica Karine Severo, responsável pela área de Relações Institucionais da Neoenergia Cosern.

De acordo com Evanice Fernandes, titular da Semasc Mossoró, o trabalho de busca ativa vai começar nos próximos dias pelas comunidades rurais, especialmente na Maísa, uma das maiores do estado, para explicar o benefício da TSEE e identificar famílias que possam ser cadastradas nos próximos dias.

“O apoio institucional da Neoenergia Cosern será fundamental nesse processo de busca ativa e cadastro”, disse a secretária.

Na semana passada, representantes da Neoenergia Cosern também se reuniram com a titular da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social da Prefeitura de Natal (Semtas), e com a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), para discutir a mesma estratégia levada à Mossoró.

Um dos responsáveis pelo Setor de Cadastramento da Neoenergia Cosern, Rodrigo Araújo, explicou questões relativas à vinculação do cadastro à conta contrato.

“Muitas pessoas, donas dos imóveis, tem receio de colocar a conta contrato no nome do inquilino, mas é possível cadastrar o NIS da pessoa de baixa renda vinculando-o à conta contrato, sem necessidade de mudança do titular. Mas, para isso, precisamos identificar quem mora de aluguel ou em casa cedida, por exemplo. Por essa razão, estamos firmando parcerias com as Secretarias Municipais de Assistência Social”, esclarece Rodrigo Araújo.

DADOS NO RN

De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 376 mil famílias estão cadastradas na TSEE no Rio Grande do Norte.

Outras 244 mil tem direito ao benefício, mas ainda não procuraram os canais de atendimento da Neoenergia Cosern para confirmar adesão ao programa. Desde janeiro, a distribuidora já cadastrou proativamente mais de 36 mil famílias na TSEE.

Cerca de 50% dos 244 mil potiguares que podem solicitar o benefício estão em 15 cidades: Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Ceará Mirim, Extremoz, Caicó, Assu, Apodi, São José de Mipibu, João Câmara, Touros, Nova Cruz e Canguaretama. Mas há famílias que podem se beneficiar em todos os municípios do estado.

COMO SE CADASTRAR NA TARIFA SOCIAL

É possível fazer a inscrição na TSEE junto à Neoenergia Cosern por meio do WhatsApp (84) 3215-6001. É muito simples: basta abrir o aplicativo de conversa, seguir a orientação do chatbot, e informar o número da conta contrato (localizável no canto superior direito da fatura) e o NIS ou NB.

A distribuidora fará a confirmação no banco de dados do Governo Federal. Após a checagem dos dados, o prazo para inclusão na Tarifa Social é de cinco dias úteis e o cliente passa a ter o benefício na próxima conta.

Também é possível fazer o cadastro na Unidade Móvel de Atendimento da Neoenergia Cosern que visita várias cidades do interior todos os meses (o calendário está disponível no site).