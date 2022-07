Comerciário mata ex-mulher de 22 anos a facadas em Mossoró

A Polícia Militar relatou que no chamado ter sido informada que Leido, como é mais conhecido, chegou à casa da ex-mulher Ana Carolina, de quem estava separados há cerca de 30 dias, e a esfaqueou por não aceitar o fim do relacionamento(Foto Pádua Jr.)

No início da manhã deste sábado, 16, o comerciário Franceildo Cardoso de Sousa, de 26 anos, matou com uma faca a ex-mulher, a jovem Ana Carolina Ferreira de Oliveira, de 22 anos, no bairro Aeroporto II, em Mossoró-RN.



A Polícia Militar relatou que, no chamado, foi informada que neste sábado "Leido", como é mais conhecido, chegou à casa da ex-mulher Ana Carolina (estavam separados há cerca de 30 dias) e a esfaqueou.

A Polícia quando chegou ao local já não o encontrou mais. Ele teria fugido numa Pop preta. Após constatado o óbito, o corpo de Ana Carolina foi removido para exames na sede do ITEP.

A PM isolou a área do crime e chamou o ITEP e a Polícia Civil. A possível motivação do crime teria sido porque "Leido" não aceitava o fim do relacionamento. O local foi periciado por policiais civis, com os cuidados do delegado Roberto Moura.

Os principais indícios apurados, apontam que Leido deve responder por crime de feminicídio.

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró ou a DP da Mulher, tendo como base inicial os dados levantados no local da ocorrência e as perícias do ITEP, depois remetido a Primeira Vara Criminal de Mossoró, para iniciar a tramitação do processo até chegar ao Tribunal do Júri Popular.