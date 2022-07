Candidatos à Presidência poderão gastar quase R$ 89 milhões no primeiro turno das eleições 2022

Os limites de gastos para as campanhas eleitorais deste ano foram publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio de portaria, nesta terça-feira (19). Os valores são os mesmos adotados nas eleições de 2018, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pelo IBGE. O valor mais alto é para a campanha à Presidência da República. No primeiro turno, os candidatos poderão gastar até R$ 88.944.030,80. No segundo turno, haverá um acréscimo de R$ 44.472.015,40; veja valores para os demais cargos.