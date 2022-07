Federação PSDB/Cidadania fará convenção cartorial nesta quinta-feira em Natal

O colegiado da Federação PSDB Cidadania no Rio Grande do Norte publicou edital de convenção para a quinta-feira (21), na sede do PSDB Potiguar, que no Ed. Tirol Way, no bairro Tirol.

Os dois partidos focam nas chapas proporcionais de deputado federal, onde apresentarão nove postulantes. Também apresenta 25 nomes de candidatos a Assembleia Legislativa, onde o PSDB tem hoje 50% da bancada dos 24 deputados.

Na convenção cartorial, segundo o edital, discussão e deliberação sobre coligações majoritárias; Discussão e aprovação de candidaturas das legendas PSDB e Cidadania, cargos majoritários e proporcionais; Nome de Urna e Número dos respectivos Candidatos e Candidatas; Matérias correlatas e assuntos gerais.

A bancada do PSDB na Assembleia, tem além do presidente da Casa, Ezequiel Ferreira, os deputados: Gustavo Carvalho, Tomba Farias, Raimundo Fernandes e José Dias, Albert Dickson, Ubaldo Fernandes, Galeno Torquato, Nelter Queiroz, Kleber Rodrigues, Getúlio Rêgo e Dr. Bernardo. Além de fortes nomes como o médico Kerginaldo Jácome do Alto Oeste e a influence digital Leila Maia. Em 2018, o partido teve de legenda quase 19 mil votos. É a maior chapa que concorrerá as 24 cadeiras do Poder Legislativo.



Já para a Câmara dos Deputados, PSDB e Cidadania vão apresentar quatro fortes candidatas: a médica Dra. Júlia Ferreira, que atua na Maternidade Divino Amor em Parnamirim, e é esposa do prefeito de Parelhas, Dr. Tiago Almeida. Também as vereadoras Delkiza Cavalcante (Assu) e Wanderleia Firmino (Rio do Fogo). O Cidadania vai apresentar a vereadora de Currais Novos, Leilza Palmeira.



Entre os candidatos a deputado federal, a Federação PSDB e Cidadania vai apresentar o vereador Michael Borges (Parnamirim), que atuação em defesa dos agentes de endemias. O vereador Gideon Ismaias de Mossoró, que atuação nas igrejas evangélicas da região Oeste, além do médico Dr. Estácio, que foi vice-prefeito de Santo Antônio e atua em várias cidades da região Agreste. O empresário Pezão, que tem a “bandeira das oportunidades e da geração do emprego e renda”. Outro nome forte na Grande Natal é do empresário Abidene Salustino, que foi vereador de Parnamirim e em 2018 teve mais de 20 mil votos para deputado.