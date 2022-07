Funcionários da Maxim vão trabalhar como motoristas em viagens gratuitas no dia 21 de julho

A Maxim, empresa de transporte por aplicativo, vai realizar o evento Maxim Dirige, em que funcionários das equipes internas da companhia vão sair às ruas e serem motoristas por um dia.

O evento ocorre na cidade de Mossoró, durante todo o dia 21 de julho e quem chamar um carro pelo aplicativo pode andar gratuitamente se o chamado for atendido por um dos funcionários.

O objetivo da ação é conectar funcionários da Maxim com o trabalho que os motoristas colaboradores fazem.

O Maxim Dirige vai ser realizado em diversos pontos do Brasil, para que os funcionários recebam o feedback dos passageiros diretamente, avaliem a qualidade do software, que é desenvolvido internacionalmente, e para que possam planejar as melhorias de forma assertiva.

Os departamentos da Maxim que participarão são chefes de departamentos, gerentes e diretoria regional.

Para isso, a Maxim vai oferecer as viagens para aqueles que utilizarem os veículos - carros e motos - em que os funcionários estarão de forma gratuita durante todo o evento.

“Dessa forma, você, passageiro, está mais do que convidado a participar do Maxim Dirige e aproveitar para dar o seu feedback para a empresa”, disse a empresa.

A Maxim é uma empresa internacional que está presente em 18 países e opera em 40 cidades brasileiras facilitando a conexão entre motoristas e usuários que desejam realizar uma viagem ou enviar encomendas.