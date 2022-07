Audiência de Instrução: acusados no caso Eliel serão ouvidos no dia 10 de agosto. Quatro testemunhas, incluindo, o companheiro de Eliel Ferreira, Lucas Emanoel, que também é vítima, foram ouvidas durante a audiência de instrução realizada na manhã desta quarta-feira (20), no Fórum de Mossoró. De acordo com o promotor Ítalo Moreira Martins, Ialamy Gonzaga, o Junior Preto, Josemberg Alexandre da Silva "Beberg" e Francisco de Assis Ferreira da Silva, o "Nenem”, acusados do homicídio de Eliel e da tentativa de homicídio contra Lucas, não foram ouvidos hoje por problemas no áudio, visto que os três encontram-se presos e deporiam de forma virtual.

FOTO: AQUIVO