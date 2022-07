Festa do Bode 2022: Espaço de comercialização terá média de 100 barracas

A Festa do Bode 2022 deverá contar com a participação de aproximadamente 100 barraqueiros entre comerciantes do ramo alimentício, bebidas e entretenimento. A informação foi repassada na tarde desta quarta-feira (20) pelo secretário de Agricultura do município Faviano Moreira. Ele destacou a expansão do setor para a edição deste ano.



O evento é promovido pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), e é considerada a maior caprifeira do Estado. A Festa do Bode acontecerá de 11 a 14 de agosto, no Centro de Exposições Armando Buá, ao lado da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). “Neste ano teremos um número bem maior de comerciantes e estamos hoje organizando os dias de inscrição para cada categoria”, explicou Faviano Moreira.



Nesta quarta-feira aconteceu mais uma reunião com os comerciantes interessados em participar da festa. Foram repassadas informações sobre o tamanho do espaço e as datas para o cadastramento de cada categoria de comércio. O credenciamento acontecerá nos dias 25, 26 e 27 no auditório da Secretaria Municipal de Cultura, no prédio da Biblioteca Municipal Ney Pontes, Centro.



Segundo uma das coordenadoras do setor de comércio da Festa do Bode, Cilene Silva, as inscrições serão feitas por categorias: barraqueiros, donos de restaurantes e empresários do ramo de brinquedos. Cilene conta que está havendo uma grande procura por parte dos comerciantes. “Eu participo da Festa do Bode há 16 anos e acredito que neste ano o evento vai ser grandioso”. A declaração é do proprietário de restaurante Ranilson Cavalcante, que também vai participar da festa neste ano.



Também foram iniciadas no último dia (15) as inscrições para os produtores que vão participar das competições e exposições. Durante a Festa do Bode haverá: Exposição de Animais; Torneio Leiteiro de Cabras (local e estadual); Torneio Peso Pesado de Caprinos; Torneio Peso Pesado de Ovinos; Torneio para Ranqueamento de Ovinos da Raça Santa Inês; Torneio para Ranqueamento de Caprinos Boer; Torneio para Ranquamento de Bovinos da Raça Sindi. Neste ano serão R$ 75.000 em premiação para os competidores