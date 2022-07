Novo corte no orçamento pode chegar a R$ 8 bilhões, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, na tarde desta sexta-feira (22), que o corte previsto para o orçamento federal pode chegar a R$ 8 bilhões.

“A gente não quer trocar nada, se eu não cortar eu entro na lei de responsabilidade fiscal, só isso, agora é duro trabalhar com um orçamento desse engessado. Esse corte extra chega a quase R$ 8 bilhões”, afirmou.

Questionado sobre mudanças no teto de gastos caso seja reeleito, Bolsonaro afirmou que não iria tratar sobre o tema sem antes conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

“Eu não vou falar aqui teto, piso, nada, sem eu conversar com o Paulo Guedes. Assim eu faço com qualquer ministro”.

O bloqueio de recursos que deverá ser anunciado pelo governo vem no momento em que medidas aprovada pelo Congresso impuseram novas despesas ao orçamento, forçando o Ministério da Economia a revisar suas planilhas.

Dessa maneira, o objetivo do governo é cumprir as regras do teto de gastos. A informação sobre o possível bloqueio foi antecipada pela analista de Política da CNN Renata Agostini.

Se confirmado, este será o terceiro grande bloqueio de recursos promovido pelo governo. Houve o primeiro anúncio ainda em março, de R$ 1,7 bilhão. Em junho, veio o segundo, de R$ 8,7 bilhões.