Morre no HRTM vítima de atentado a tiros ocorrido no Alto de São Manoel no domingo (24)

Francisco Salustino do Nascimento foi atingido por cerca de seis disparos no tórax e pernas. Ele estava próximo ao Clube da Caixa, na Av. Presidente Dutra. No dia, Francisco foi socorrido sem identificação, em uma ambulância do Samu, para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde permaneceu até esta quarta-feira (27), quando acabou não resistindo. O crime agora será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.