Motoboy é procurado por transportar drogas para organização criminosa em Mossoró

Arnaldo Alves de Lima, conhecido como “Carneirinho Voador”, é considerado foragido da “Operação Hemera”, deflagrada pela Polícia Federal na terça-feira (26), com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável pelo refino, adulteração e preparação de drogas em laboratório clandestino desativado em setembro de 2021 na cidade de Mossoró/RN. De acordo com a PF, na organização, Arnaldo era o responsável pelo transporte de entorpecentes e insumos no interesse do laboratório.