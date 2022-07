Petrobras reduz em R$ 0,15 O preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir de sexta-feira, 29

Esse é o segundo anúncio na gestão do novo presidente da estatal, Caio Paes de Andrade, que assumiu o cargo no final do mês passado. No último dia 20, a Petrobras reduzido em R$ 0,20 o litro da gasolina para as distribuidoras. A partir desta sexta-feira (29), o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 3,71, uma redução de R$ 0,15 por litro