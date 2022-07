Prefeitura conclui cadastro com 150 comerciantes inscritos para participar da Festa do Bode. As inscrições aconteceram nos dias 25, 26 e 27 deste mês, no auditório da Secretaria de Cultura, localizado no prédio da Biblioteca Municipal Ney Pontes. A partir do resultado da seleção que será divulgado no dia 1º, no dia seguinte, os comerciantes contemplados já poderão procurar a sede da Secretaria de Cultura, onde aconteceu as inscrições, para efetuar o pagamento e receber a credencial. A Festa do Bode 2022 acontecerá de 11 a 14 de agosto no Parque de Exposições Armando Buá, ao lado da Ufersa.

A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) concluiu nesta quarta-feira (27) o cadastramento dos comerciantes interessados em participar da Festa do Bode 2022. De acordo com o setor de organização do evento, 150 comerciantes se inscreveram e aguardam o resultado da seleção, que será divulgado no próximo dia 1º no Jornal Oficial de Mossoró (JOM).



As inscrições aconteceram nos dias 25, 26 e 27 deste mês, no auditório da Secretaria de Cultura, localizado no prédio da Biblioteca Municipal Ney Pontes. A partir do resultado da seleção que será divulgado no dia 1º, no dia seguinte, os comerciantes contemplados já poderão procurar a sede da Secretaria de Cultura, onde aconteceu as inscrições, para efetuar o pagamento e receber a credencial.



A Festa do Bode 2022 acontecerá de 11 a 14 de agosto no Parque de Exposições Armando Buá, ao lado da Ufersa. No dia 9, os comerciantes já podem conhecer os pontos onde irão comercializar. Segundo uma das organizadoras do setor de barracas da festa, Cilene Silva, no dia 10 as barracas já podem ser montadas e organizadas para a festa.



Já as atividades destinadas aos produtores serão iniciadas no dia 8 com a realização do projeto “Um dia de Campo”, que acontecerá no Assentamento São Romão. Na ocasião será realizado um curso voltado para a caprinocultura. A programação de cursos prossegue na terça-feira com o tema: Manejo alimentar para ovinos e caprinos e produção de palma forrageira. Na quarta-feira (10) começa a entrada de animais no parque. E no dia (11), a Festa do Bode 2022 será aberta ao público.