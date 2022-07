Polícia prende suspeito de homicídio ocorrido em frente a pizzaria do Nova Betânia

A Polícia Civil prendeu Daniel Berg Felipe da Silva, por suspeita de participação no homicídio ocorrido na noite desta quinta-feira (28), em frente a uma pizzaria do bairro Nova Betânia, em Mossoró.

A vítima do crime, que aconteceu por volta das 19h30, foi Fabricio Antônio da Costa Leite, de 21 anos. Ele estava com uma mulher e uma criança na hora em que foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Os dois não foram atingidos.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o veículo utilizado possuía adesivos de empresa de aplicativo e que seria o mesmo utilizado no homicídio de Pedro Emanuel Freire Barbosa, de 19 anos, ocorrido no dia anterior, na Favela do Fio.

Este veículo foi localizado por volta da meia noite, já sem os adesivos e lavado. Ele estava no nome de Daniel, que foi conduzido à Delegacia de Plantão. Ao ser interrogado, o homem afirmou que havia sido vítima de um sequestro.



No entanto, de acordo com o delegado plantonista Roberto Moura, “tão logo eles souberam que a imagem tava circulando do veículo, o que foi que eles fizeram? Tentaram simular um sequestro. Só que não deu certo porque nós tínhamos informações, passamos cerca de 3 horas interrogando e ele nos confirmou alguns detalhes que fez com que fosse feito o procedimento por esse crime”, explicou.

Neste caso, o Daniel passou de vítima a suspeito e também será investigado pelo crime do dia 27 de julho, na Favela do Fio. Ainda segundo o delegado, o veículo não pertencia ao suspeito, era alugado, possivelmente para ser utilizado nesses crimes.

Após o depoimento, o homem foi conduzido para a Cadeia Pública de Mossoró. A audiência de custódia dele está marcada para acontecer às 13h desta sexta-feira (29).



O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios.