Inscrições para concorrer a bolsas do Prouni já podem ser realizadas

Diferente de outras edições, o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o segundo semestre desse ano começará nesta segunda-feira (1º) e terminará na quinta-feira, dia 4 de agosto.

Para participar é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde que não tenha prestado o exame na condição de treineiro. Como o Prouni destina-se ao público que busca sua primeira graduação em nível superior, outra exigência é a de que o candidato não possua diploma de curso superior.

Para essa edição do Prouni serão consideradas as notas do Enem de 2021 e de 2020, sendo que para o estudante que tenha prestado o Enem nesses dois anos, o sistema de inscrição utilizará a edição do Enem em que o estudante obteve a melhor média de notas.

Quanto ao desempenho obtido no Enem a exigência é a de uma média mínima de 450 pontos nas cinco provas do exame e nota da redação superior a zero.

Para obter a bolsa é obrigatório comprovar renda familiar per capta de até 1,5 salário mínimo para a bolsa integral ou de até 3 salários mínimos para a bolsa parcial, que cobre 50% do valor da mensalidade do curso.

Esse teto de renda exigida para a obtenção das bolsas ofertadas pelo Prouni não foi alterado, sendo o mesmo definido desde o início do programa pela Lei nº 11.096, de 2005.

Anote as datas do Edital nº 81 que oficializou o cronograma completo dessa edição do Prouni.

Inscrição: do dia 1º ao dia 4 de agosto.

Resultado da 1ª chamada: 8 de agosto.

De 8 a 17 de agosto - comprovação das informações da inscrição para os pré-selecionados em 1ª chamada.

Resultado da 2ª chamada: 22 de agosto.

De 22 a 31 de agosto - comprovação das informações da inscrição para os pré-selecionados em 2ª chamada.

Lista de espera

Dias 5 e 6 de setembro- prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera.

Resultado: 9 de setembro.

De 10 a 16 de setembro - comprovação das informações da inscrição para os candidatos que manifestaram interesse em participar da lista de espera.