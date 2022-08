Amigos e familiares criam “vakinha” para ajudar casal cuja casa pegou fogo no Abolição 4

O caso aconteceu no sábado, dia 30 de julho. Miguel Mariano Nunes estava trabalhando e a esposa dele, Bruna Silva Bezerra, havia viajado com os dois filhos do casal. Segundo informações de familiares, o incêndio teria sido provocado por uma vela que Bruna havia deixado acesa em um pequeno altar que ela tinha em casa. O casal perdeu quase tudo e a estrutura da casa ficou bastante danificada. O estrago só não foi pior porque o corpo de bombeiros chegou rápido ao local. Amigos e familiares lançaram uma vakinha virtual para ajudar a arrecadar a quantia de 30 mil para ajudá-los a reconstruir a casa; saiba como contribuir.