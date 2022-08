“Acreditamos que um ambiente favorável interfere na aprendizagem das crianças”

Durante a entrega das novas instalações da Escola Municipal Izabel Fernandes, no Ouro Negro, na manhã desta quarta-feira (3), a secretária de educação do município de Mossoró, Hubeônia Alencar, disse que a revitalização da escola reflete diretamente na qualidade no ensino ofertado aos alunos e cria condições dignas para o trabalho do servidor público. Esta foi a primeira grande reforma realizada no prédio da escola desde sua inauguração. A escola recebeu obras contemplando serviços em rede hidráulica e elétrica, revisão da cobertura, esquadrias, pintura e recuperação do muro.