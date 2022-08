Bombeira civil baleada em Grossos morre no Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró

No mesmo ataque, outros dois jovens morreram e um terceiro está internado com vários tiros; O sobrevivente conta em áudio que foi salvo pelo colete à prova de bala que usa para trabalhar na segurança privada. O caso deve ser investigado como triplo homicídio e tentativa de homicídios, ambos qualificados

O número de mortos em função do ataque a tiros durante a madrugada deste domingo, dia 7, no Lual das Cores, na praia em Grossos-RN, subiu para 3 com a morte da bombeira civil Daniele Francisca Dantas, de 22 anos, no início da noite no Hospital Regional Tarcísio Maia.

O outro sobrevivente ao ataque, se recupera bem (nome dele está sendo preservado pelas autoridades). Ele gravou áudio e divulgou nas redes sociais contando que teve a vida salva pelo colete à prova de bala que usa em seu trabalha como segurança privado.

As vítimas estavam trabalhando na segurança do Lual das Cores quando teriam sofrido o ataque. Antônio Francielton Peixoto chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Grossos, mas não resistiu. O mesmo com Luan Melo da Silva, de 25 anos.

Daniely Francisca Dantas, baleada na cabeça, foi socorrida para o hospital e depois transferida para o HRTM, em Mossoró. Durante o dia deste domingo, foi feito campanha de doação de sangue para ela nas redes sociais a pedido dos médicos do hospital regional.

Apesar dos esforços, Daniely Dantas não resistiu. O corpo deve ser levado para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia e o caso agora passa a ser investigado como triplo homicídio e uma tentativa de homicídio pela Delegacia de Policia Civil de Areia Branca.

NOTA OFICIAL

Palavras, por mais bonitas que possam ser ditas ou escritas, jamais trarão vidas de volta. Nossa missão, com essa nota, se volta para apresentar ao cidadão grossense, bem como de todas as cidades que nos visitaram na tarde/noite do sábado, que lamentamos profundamente que pessoas com índole duvidosa tenham tirado o brilho, a tranquilidade e a alegria do III Lual das Cores.

O evento foi planejado para celebrar a vida, diversidade, o acolhimento e respeito a todos e todas, sem distinção. Apesar de toda preocupação e investimento em segurança, infelizmente a festa não terminou da forma que deveria, esbarrando na violência.

Nós que fazemos a Gestão Municipal nos solidarizamos nesse momento de dor e tristeza e reiteramos que todas as medidas já estão sendo tomadas pelas autoridades policiais.

Aos familiares e amigos das vítimas, desejamos os mais profundos sentimentos e nos unimos a eles em orações. Que Deus nos conforte, a dor de vocês também se faz nossa.

Prefeitura de Grossos.