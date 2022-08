Concurso Gastronômico Bode Arretado é atração na Festa do Bode 2022

Estrela da gastronomia regional, a carne ovina e caprina vai ser destaque no Concurso Gastronômico Bode Arretado, uma das atrações durante a Festa do Bode 2022, que acontece de 11 a 13 de agosto, em Mossoró.

O concurso vai ser realizado a partir das 18h, na sexta-feira, 12, e consiste na eleição, divulgação e premiação de pratos elaborados por empreendimentos do setor de alimentos e bebidas de Mossoró.

As preparações do concurso podem ser tradicionais ou inovadoras e devem ser desenvolvidas observando a temática da ovinocaprinocultura como protagonista na culinária regional.

Cada participante deverá disponibilizar cinco porções iguais, para que sejam degustadas e avaliadas pela comissão julgadora. Os pratos serão avaliados, segundo ficha de avaliação, onde serão observados os seguintes aspectos: apresentação, aroma, sabor, textura e criatividade. Todos os pratos apresentados devem ser mantidos no cardápio do restaurante e comercializados durante os dias da festa.

A participação do empreendimento no espaço gastronômico Vila do Bode garante a participação no concurso. As equipes devem enviar as fichas técnicas de preparação do prato até amanhã, 10, para o endereço eletrônico desenvolvimentorural@prefeiturademossoro.com.br.

A Universidade Potiguar (UnP) é uma das instituições organizadoras do concurso. Alunos do curso de Gastronomia vão participar do processo de preparação dos pratos, auxiliando os restaurantes nas estações da cozinha.

“Os estudantes irão acompanhar a execução das preparações, desde a sua concepção até o término do concurso, inclusive na elaboração da ficha técnica de preparação. Sem dúvida, será uma ótima oportunidade prática para a formação deles”, afirma o coordenador de Cursos da Área de Gestão, Prof. Glauber Soares.