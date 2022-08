MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 10/08/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Anna Paula Brito

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Adolescente é assassinado a tiros no Alto de São Manoel e preso do regime aberto morre em troca de tiros com a PM no Ouro Negro

Prefeitura de Mossoró contrata clínica para realizar a castração de cães e gatos em Mossoró

CDL e UERN apresentam relatório socioeconômico do “Mossoró Cidade Junina” 2022

Mais de 1.000 animais entre ovinos, caprinos, bovinos e asininos são aguardados na Festa do Bode 2022

MPRN consegue condenação de advogada que atuava como mensageira em organização criminosa

Dallagnol e Rodrigo Janot terão que devolver R$ 2,8 milhões ao cofres público

Varíola dos macacos: porta-voz da OMS condena ataque a animais e ainda estuda novo nome para a doença