Abertura oficial da festa do bode 2022 será as 20h desta quinta no Parque Amando Buá

Nas primeiras horas desta quarta-feira (10), as principais atrações da 22ª Festa do Bode, os animais, começaram a desembarcar no Parque de Exposições Armando Buá. Essa rotina de desembarque de ovinos, caprinos, bovinos e asininos se estendeu até as 20h desta quarta-feira, quando será encerrado o acesso de todos os animais.

Com promoção da Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), a Festa do Bode será aberta oficialmente nesta quinta-feira (11) e se estenderá até o domingo (14). Além da chegada dos animais, a véspera de estreia do evento está sendo marcada pelos ajustes dos últimos detalhes.

Na programação, as principais atrações são as competições que envolvem Torneio leiteiro de cabras municipal e interestadual, Torneio de peso pesado, Julgamento da raça de ovinos Santa Inês, Julgamento da raça de caprinos Boer e Julgamento da raça de bovinos Sindi. Acontecerá também o Leilão Terra da Liberdade, Festival Gastronômico, Feira de Artesanato e shows culturais regionais e nacionais.

Para a edição deste ano, a premiação para os competidores nas variadas categorias será de R$ 70.000. O número de comerciantes dos ramos de bebidas, comidas e entretenimento também foi ampliado. Segundo o secretário de Agricultura Faviano Moreira, mais de 149 comerciantes foram habilitados para comercializar durante os quatro dias de festa.

Programação Científica – A Festa do Bode 2022 também consta de extensa programação científica com cursos e oficinas voltados à caprinocultura. A SEADRU também vai garantir a participação de produtores e criadores de toda a zona rural disponibilizando ônibus para transportar os produtores. As atividades científicas foram iniciadas nesta segunda-feira (8).

PROGRAMAÇÃO DA 22ª FESTA DO BODE:

ATRAÇÕES CULTURAIS

11 de agosto - Quinta-feira - 20h Abertura oficial da 22ª Festa do Bode. Local: Palco Espaço Vila do Bode – 19h Palco Espaço Vila do Bode. Cantor Zé Lima – 18h30 às 20h30 Banda: Rodrigo do Acordeon – 20h30 às 22h Palco Espaço Vila do Bode : Banda: João Neto Pegadão – 22h às 23h30 Banda: Forró dos Três – 00h às 2h

12 de agosto - Sexta-feira: Palco Espaço Vila do Bode. Repentistas (Raimundo Lira & Lúcio da Silva) – 18h30 às 20h30 Banda: Caroline Melo – 20h30 às 22h Palco Espaço Vila do Bode. Banda: Cavaleiros do Forró – 22h às 23h30 Banda: Bruno Martins - 00h às 2h

13 de agosto - Sábado: Palco Espaço Vila do Bode : Banda: Forró dos Contatinhos - 18h30 às 20h30. Banda: Forró Puxa Papai - 20h30 às 22h - Palco Espaço Vila do Bode. Banda: Thyalis Martins – 22h às 23h30 Banda: Forró com Ella – 00h às 2h

14 de agosto – Domingo - Encerramento oficial da 22ª Festa do Bode: Local: Palco Espaço Vila do Bode – 12h Palco Espaço Vila do Bode: Forró de Fim de Feira – 12h às 16h. Banda: Forró do Azunhado – 12h às 14h Banda: Forró do Buchinho – 14h às 16h

PROGRAMAÇÃO ESTANDES E FEIRAS:

11 de agosto – Quinta-feira: Exposição de estandes institucionais e comerciais – 8h às 22h Feira de Artesanato – 8h às 22h Feira de máquinas e implementos agrícolas – 8h às 20h

12 de agosto – Sexta-feira: Exposição de estandes institucionais e comerciais – 8h às 22h Feira de Artesanato – 8h às 22h Feira de máquinas e implementos agrícolas – 8h às 20h

13 de agosto – Sábado: Exposição de estandes institucionais e comerciais – 8h às 22h Feira de Artesanato – 8h às 22h Feira de máquinas e implementos agrícolas – 8h às 20h

PROGRAMAÇÃO DE COMPETIÇÕES:

10 de agosto – Quarta-feira: Entrada dos animais no Parque – 7h às 20h

11 de agosto – Quinta-feira: Admissão dos animais no Parque – 7h às 18h - Torneio Leiteiro Interestadual – Secagem – 19h Torneio Leiteiro Local – Secagem – 20h

12 de agosto– Sexta-feira: Exposição de ovinos e caprinos no Parque – 8h às 22h Torneio Leiteiro Interestadual – Ordenhas – 7h e 19h Torneio Leiteiro Local – Ordenhas – 8h e 20h Peso Pesado Local – Horário a definir Julgamento na Pista – 8h às 22h

13 de agosto – Sábado: Exposição de ovinos e caprinos no Parque – 8h às 22h Torneio Leiteiro Interestadual – Ordenhas – 7h e 19h Torneio Leiteiro Local – Ordenhas – 8h e 20h Julgamento na Pista – 8h às 22h

14 de agosto – Domingo: Liberação/saída dos animais – 7h às 22h

PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO GASTRONÔMICO

11 de agosto – Quinta-feira: Espaço Gastronômico Vila do Bode – 18h às 22h

12 de agosto – Sexta-feira: Espaço Gastronômico Vila do Bode – 11h as 14h30; 18h às 22h - Concurso Gastronômico Bode Arretado - 18h às 20h

13 de agosto – Sábado: Espaço Gastronômico Vila do Bode – 11h às 14h30; 18h às 22h

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

8 de agosto – Segunda-feira Dia de Campo – Assentamento São Romão – Secretaria de Agricultura de Mossoró, Emater, Sebrae, Senar, Ufersa, IFRN. Tema: Terminação de ovinos – Manejo produtivo e Mercado Estação 1 – Como preparar lotes para terminação de borregos? O que preciso fazer? Estação 2 – Sanidade de borregos em terminação. O que fazer? Estação 3 – 100% grão ou capim. Qual o melhor? Estação 4 – Qual o tipo de animal que o mercado precisa? Vale a pena? Qual o custo? Curso de Plantio e manejo adensado de palma forrageira – Assentamento Independência – Senar/ Secretaria de Agricultura de Mossoró. Curso de Manejo alimentar de caprinos e ovinos – Assentamento Maracanaú - Senar/ Secretaria de Agricultura de Mossoró.

9 de agosto – Terça-feira: Curso de inseminação

Curso de inseminação artificial em bovinos – Emater/ Secretaria de Agricultura de Mossoró/Ufersa. Manhã (8h às 12h): Laboratório de Anatomia Animal – Ufersa Campus Oeste. Curso de Plantio e manejo adensado de palma forrageira – Assentamento Independência - Senar/Secretaria de Agricultura de Mossoró. Curso de Manejo alimentar de caprinos e ovinos – Assentamento Maracanaú - Senar/Secretaria de Agricultura de Mossoró.

10 de agosto – Quarta-feira: Curso de inseminação artificial em bovinos – Emater/Secretaria de Agricultura de Mossoró/Ufersa. Manhã 8h às 12h: Setor de Bovinocultura – Ufersa Campus Leste. Curso de Plantio e manejo adensado de palma forrageira – Assentamento Independência - Senar/Secretaria de Agricultura de Mossoró. Curso de Manejo alimentar de caprinos e ovinos – Assentamento Maracanaú - Senar/Secretaria de Agricultura de Mossoró.

11 de agosto – Quinta-feira: Seminário de Desenvolvimento Mossoró rural – Auditório da PROPPG (Ufersa Campus Leste)