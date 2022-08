MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 11/08/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Anna Paula Brito

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Prefeitura de Mossoró pública 171 progressões de nível para profissionais de educação do município

Falta de representatividade no Congresso faz Mossoró perder investimentos

Abertura oficial da festa do bode 2022 será às 20h desta quinta, no Parque Amando Buá

"Mossoró Vacina” terá pontos extras na Festa de Nossa Senhora da Conceição e na Feira do Bode

Vacinação antirrábica acontecerá na Festa do Bode a partir desta quinta (11)

Jovem de 26 anos morre após sofrer descarga elétrica em lava jato de Mossoró

Homem é encontrado com as mãos amarradas em estrada carroçável do Pousada das Thermas, em Mossoró

Polícia Civil de Pau dos Ferros consegue desarticular quadrilha especializada em assaltos a bancos

Governo trata com a Vestas de parcerias para atração de novos investimentos e formação profissional

Comissão da ALRN aprova, de forma unânime, a redação final do Projeto da LDO do Estado para 2023