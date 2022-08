Prefeito Allyson Bezerra anuncia orçamento de R$ 12 milhões para a Agricultura

Passava das 20h desta quinta-feira (11) quando 22ª dição da Festa do Bode, maior caprifeira do Rio Grande do Norte, foi oficialmente aberta ao público pelo prefeito Allyson Bezerra.

Durante o seu discurso, o prefeito anunciou o orçamento de R$ 12 milhões em 2023 para a Secretaria de Agricultura investir na zona rural. Antes, o orçamento pra zona rural não passava de 2 milhões. Allyson anunciou ainda licitação de R$ 5 milhões para comprar máquinas para recuperar as estradas de acesso a zona rural.

“Quando assumimos a prefeitura, a secretaria de agricultura tinha em torno de R$ 2 milhões no orçamento e metade era para pagamento de folha, e não sobrava mais nada para investimentos, e nesse ano que vem nós estaremos colocando o investimento de R$ 12 milhões de reais no orçamento da agricultura, garantido pela prefeitura de Mossoró. Queremos dar a oportunidade de organização da zona rural e esse mês de agosto, tivemos a maior licitação de compra de equipamentos para a zona rural de Mossoró, e vamos estar comprando R$ 5 milhões de reais de equipamentos para se fazer estradas na zona rural de Mossoró, dentro de mais alguns dias nos vamos fazer a entrega desses equipamentos em Mossoró”, afirmou Allyson Bezerra.

Com ampliação em toda a estrutura física do Parque de Exposições Armando Buá e grande participação de produtores e comerciantes, o evento começa garantindo organização, segurança e perspectiva de grandes volumes de negócios.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Allyson Bezerra, do secretário de Agricultura Faviano Moreira, de representantes da Câmara de Vereadores, do Governo do Estado, Sebrae, Emater, Codevasf, Asccom, secretários e demais convidados.

A primeira noite de festa contou com grande presença de visitantes, criadores, produtores rurais e empresários. Secretário de Agricultura do município e também anfitrião da Festa do Bode, Faviano Moreira destacou que a expectativa para a festa deste ano é de grande movimentação de visitantes e um alto volume de negócios.

“Está sendo muito grande a participação dos criadores, estamos com quase 200 currais preenchidos, e para este ano a expectativa é de aproximadamente 100 mil visitantes nos quatro dias de evento”, ressaltou Faviano.

A programação dos quatro dias constam de competições que envolvem Torneio leiteiro de cabras municipal e interestadual, Torneio de peso pesado, Julgamento da raça de ovinos Santa Inês, Julgamento da raça de caprinos Boer e Julgamento da raça de bovinos Sindi. Além do Festival Gastronômico, Feira de Artesanato e shows culturais regionais e nacionais.

O prefeito Alyson Bezerra elogiou a estrutura da festa que garante mais organização e conforto aos participantes e visitantes. Outro ponto citado pelo chefe do Executivo local foi a premiação para os competidores que é a maior já registrada em 22 anos de festa. Será R$ 70.000 em dinheiro para premiar os competidores nas várias categorias.

O prefeito citou também o número de comerciantes dos ramos de bebidas, comidas e entretenimento que foi ampliado para receber mais de 140 comerciantes que vão comercializar nos quatro dias de festa.

“Nós estamos aqui entregando um espaço totalmente equipado com estandes, expositores, estrutura de segurança e estamos neste ano contando com grande participação de produtores e comerciantes. Nossa expectativa é que o evento movimente mais de R$ 1 milhão em negócios", destacou Alyson Bezerra.