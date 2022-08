Petrobras reduz 18 centavos no litro de gasolina vendido as distribuidoras no Brasil

Preço da gasolina chegou a custar quase R$ 8 reais em várias regiões do Brasil e o Governo Federal usou este fato para baixar o ICMS cobrados pelos Estados (RN era 29% e ficou em 18%). Além deste percentual, o que mais fez baixar o preço dos combustíveis foi a queda do preço do barril brent de petróleo no mercado internacional, que era 121 dólares e caiu para mais ou menos 100 dólares

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 15, que a partir desta terça-feira as refinarias da Petrobras no Brasil vão está repassando gasolina 0,18 mais barato para as distribuidoras.

O livro que custava 3,71, agora será entregue as distribuidoras por 3,53. A redução deve chegar logo em seguida nas pontas dos postos de combustíveis de todo o País.

Ao contrário do que ocorria os aumentos sucessivos e extorsivos, desta vez que anunciou a redução dos 0,18 centavos por litro foi o próprio presidente Bolsonaro no Telegram.

O litro da gasolina está custando em média 6,00 na região de Mossoró, havendo casos como em Tibau que o Posto Nolasco vende de 6,35 e em Mossoró que tem posto vendendo de 5,74.

O preço da gasolina em várias partes do Brasil chegou a quase R$ 8,00, principalmente em função da paridade de importação no preço de base dos combustíveis.

O presidente Bolsonaro usou o preço alto e apresentou proposta para baixar o percentual do ICMS nos estados, nivelando todos na casa de 17% ou 18%, para baixar.

Nesta época, o preço do barril de petróleo no mercado internacional, que é o que de fato norteia o preço dos combustíveis no Brasil, estava na casa de 121 dólares.

O ICMS baixou nos estados (RN baixou de 29% para 18%) e o preço do barril de petróleo brent ficou na casa de 100 dólares, baixando em média R$ 2 reais no litro de gasolina no Brasil.