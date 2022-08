Mercado internacional na mira de empresas de Mossoró e do Alto Oeste potiguar

Nesta quinta-feira, 18, os representantes seniores da Apex-Brasil e do PEIEX-RN estarão em Mossoró para divulgação dos resultados locais do ciclo vigente do Programa, que correspondeu ao biênio 2020-2022. Também serão realizadas visitas técnicas às empresas participantes.

Empresas de Mossoró e do Alto Oeste potiguar estão com foco no mercado internacional. Nos últimos dois anos, o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) capacitou mais de 30 empreendimentos de variados segmentos para ingressar no concorrido comércio exterior.

A consultoria e assessoria técnica às empresas atendidas foram realizadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) em parceria com a Universidade Potiguar (UnP).

O PEIEX é desenvolvido pela Apex-Brasil e, no Rio Grande do Norte, tem a UnP como parceira, por meio do Núcleo de Práticas e Negócios (NPN).

A previsão inicial era de atender 150 empresas em todo o Estado. Porém, mesmo em um contexto pandêmico, os resultados obtidos ultrapassaram as metas estabelecidas no início do convênio, gerando um aditamento de seis meses à sua duração original (fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022).

Ao todo, foram 124 organizações da Grande Natal, 31 do Polo Caicó, englobando a região do Seridó, e 31 do Polo Mossoró, englobando a região do Alto Oeste. Elas estão enquadradas como micro, pequenas e médias empresas. Dentro dessa proposta, todos os participantes receberam capacitações em diversas áreas estratégicas de mercado.

No Polo Mossoró, os segmentos atendidos foram diversificados, com o setor de Serviços na dianteira com 26%, seguido de Castanha com 20% e de Frutas com 16%. Também receberam qualificações empresas nos ramos de Polpa de Fruta, Pescado, Sal, Mel, Máquina Agrícola, Artesanato, Automobilismo, Bebidas Alcoólicas e Kombucha.

