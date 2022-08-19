21 AGO 2022 | ATUALIZADO 14:49
MOSSORÓ
19/08/2022 08:04
Atualizado
19/08/2022 08:35

MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 19/08/2022

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Confira os destaques desta sexta-feira (19) do programa Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, a partir das 8h10, na Rádio Difusora de Mossoró. Acompanhe ao vivo, também, no canal 12 Hora, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje.

Cidade Verde Março 2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Carla Albuquerque e Anna Paula Brito

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

JUSTIÇA ELEITORAL PROÍBE CIRCULAÇÃO DE CARROS DE SOM COM PROPAGANDA ELEITORAL NO CENTRO DE MOSSORÓ

REUNIÃO NO TRE-RN DEFINE TEMPO DE CADA PARTIDO NA PROPAGANDA ELEITORAL NA TV E NO RÁDIO

MERCADO INTERNACIONAL NA MIRA DE EMPRESAS DE MOSSORÓ E DO ALTO OESTE POTIGUAR

PATRULHA MARIA DA PENHA SEGUE COM AÇÕES NO MÊS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

PREFEITURA DEFINE PONTOS VOLANTES DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NESTA SEXTA-FEIRA

E NA ENTREVISTA DE HOJE VAMOS CONVERSAR COM O VOLUNTARIO DANILO MOISES SOBRE O PROJETO DOM DE AMAR

ESTAS E OUTRAS NOTICIAS AGORA NO JORNAL MOSSORO HOJE NAS ONDAS DO RADIO

Cidade Jardim Alto do Sumaré

Mais Notícias

Dia D de imunização contra a pólio e de multivacinação acontecerá amanhã (20), em Mossoró

Confira os pontos volantes de vacinação antirrábica em Mossoró nesta sexta, 19

Justiça Eleitoral proíbe circulação de carros de som com propaganda eleitoral no Centro de Mossoró

O muro fecha o acesso a ruas e demais logradouros públicos no Loteamento Campos do Conde, que fica na região Oeste de Mossoró. Os fiscais da Prefeitura de Mossoró já passaram pelo local e os fatos já chegaram ao conhecimento da Promotoria de Justiça, que deve investigar o caso. A obra não tem autorização pública, pois não se trata de um condomínio fechado e, sim, de loteamento aberto

Moradores estão transformando loteamento em condomínio fechado com muralha ilegal

Foro de Moscow 18 ago 2022 – Prefeitos contra Carlos Eduardo

O advogado Max Delys iniciou seu pronunciamento comentando sobre um trailer que fica ao lado da Câmara Municipal de Mossoró, e questionou se ele está regulamentado para usar o estacionamento público. Ele citou outros exemplos, como os comerciantes ambulantes, e declarou ser a favor de uma audiência pública para debater com os órgãos responsáveis. “Todo trabalho é digno e as pessoas precisam trabalhar, mas é obrigação do Poder Público realocar essas pessoas em locais regulamentados para exercerem suas atividades comerciais”, afirmou durante seu pronunciamento.

Advogado questiona uso estacionando público para fins privados no Centro de Mossoró

Problema em subestação deixa Mossoró e mais 29 cidades sem energia nesta quarta-feira, 17

Projeto de Lei 74/2022, de autoria do vereador Marckuty, do Solidariedade, foi aprovado na Câmara Municipal de Mossoró, devendo ser sancionado pelo Poder Executivo nos próximos dias. Ainda segundo o projeto aprovado, os estabelecimentos de ensino e de recreação citados deverão dispor de kits de primeiros socorros, conforme orientação das entidades especializadas em atendimento emergencial à população.

Professores das escolas de Mossoró vão receber treinamento de primeiro socorros

Pan do Bom Jardim recebe novo tomógrafo de última geração

Foram quatro dias de atividades que aconteceram no Parque de Exposições Armando Buá, com exposições, torneios leiteiros, festival gastronômico, feira de artesanato, shows culturais, localizado às margens da BR-110, ao lado da Ufersa. O secretário Faviano explicou que na feira deste ano participaram 22 municípios do RN, mais representantes dos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba. “A Festa do Bode 2022 foi um sucesso absoluto e esse resultado gera a expectativa para um evento ainda maior em 2023”, declarou Faviano.

Festa do Bode 2022 supera expectativas em volume de negócios e de público

Notas

UNP 27 de junho de 2022

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de JP

Outras Notícias

Primeiro foi recebido pela prefeita Cinthia Sonalle na noite desta sexta-feira, 19, em Grossos. Depois, na tarde deste sábado, em Areia Branca pelo deputado estadual Sousa, que o apoia nesta campanha. Por último, já na noite deste sábado, Jorge do Rosário lança sua candidatura a deputado estadual pelo AVANTE em Mossoró, ao lado de outros candidatos do partido tanto a Assembléia como a Câmara Federal

Defendendo o emprego, Jorge do Rosário lança candidatura em Grossos, Areia Branca e Mossoró

“Eu me apaixonei pelos baobas de verdade”, diz Samuel Fonseca, registrando que Assu tem a maior concentração de baobás do Brasil. Ele busca apoio de pesquisadores da UFERSA para documentar a existência destas arvores e buscar meios para torna-las protegidas por lei, diante de sua importância histórica, cultural e também por sua grandiosidade em todos os sentidos

Apaixonado por árvores milenares africanas que chegaram ao Brasil durante o período colonial

A deputada Isolda Dantas, na corrida pela sua reeleição e da governadora Fátima, mostra as leis que aprovou (como o Pecafes) e a construção das escolas técnicas no RN, assim como a necessidade de o ex-presidente Lula voltar ao poder para reorganizar a administração brasileira, que ela considera danosa a vida em sociedade em todos os sentidos. Mineiro também vai participar da movimentação. A Carreata começa em frente ao Aeroporto de 17 horas e segue por seis bairros na zona sul de Mossoró

Isolda e Fátima realizam carreata pelas ruas de Mossoró no final da tarde deste sábado, 20

A médica diretora corporativa de terapia intensiva do Sistema Hapvida, Franciane Gonçalves chama a atenção para os grupos de risco da doença: “Ela acontece com mais frequência em crianças e idosos, principalmente, quando há condições que diminuem o sistema imunológico, gerando sintomas como rigidez de nuca, dificuldade para encostar o queixo no peito, manchas vermelhas pelo corpo e febre alta persistente”. Em Mossoró, a Prefeitura está com equipes nas escolas vacinando as crianças

Cobertura vacinal no RN está abaixo do que preconiza Ministério da Saúde

Prefeito Fernandinho, vice Ari, ex-prefeito Isaías e vereadores apoiam à reeleição do deputado Ezequiel Ferreira. “Nosso mandato na Assembleia Legislativa trouxe ações em infraestrutura, como pavimentação e o projeto de iluminar o Gargalheiras, que será executado pela Prefeitura. Máquinas e outras ações onde somos parceiro da gestão Fernandinho e Ari, que tem altos índices de aprovação em Acari. Também quero agradecer ao ex-prefeito Isaías, que fez uma grande gestão e deixou marcas”, discursou Ezequiel Ferreira.

Ezequiel inicia campanha de reeleição prestando contas em Acari-RN

PM registra duplo homicídio em uma residência do Alto do Sumaré, em Mossoró

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