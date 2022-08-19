MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 19/08/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.
Com Carla Albuquerque e Anna Paula Brito
CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE
JUSTIÇA ELEITORAL PROÍBE CIRCULAÇÃO DE CARROS DE SOM COM PROPAGANDA ELEITORAL NO CENTRO DE MOSSORÓ
REUNIÃO NO TRE-RN DEFINE TEMPO DE CADA PARTIDO NA PROPAGANDA ELEITORAL NA TV E NO RÁDIO
MERCADO INTERNACIONAL NA MIRA DE EMPRESAS DE MOSSORÓ E DO ALTO OESTE POTIGUAR
PATRULHA MARIA DA PENHA SEGUE COM AÇÕES NO MÊS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
PREFEITURA DEFINE PONTOS VOLANTES DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NESTA SEXTA-FEIRA
E NA ENTREVISTA DE HOJE VAMOS CONVERSAR COM O VOLUNTARIO DANILO MOISES SOBRE O PROJETO DOM DE AMAR
ESTAS E OUTRAS NOTICIAS AGORA NO JORNAL MOSSORO HOJE NAS ONDAS DO RADIO