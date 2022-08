IFRN Mossoró abre vaga para estagiário de Administração; bolsa é de R$ 787,98

O Campus Mossoró do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) publicou o edital n° 46/2022 - DG/MO/RE/IFRN, com o objetivo de selecionar um estagiário em administração.

A seleção oferta 1 vaga, tendo como perfil desejado que o (a) candidato (a) esteja cursando a partir do 4º período da graduação de Administração (Bacharelado) e que possua disponibilidade para os turnos matutino ou vespertino, com carga horária de 20 horas semanais.

A bolsa corresponde a uma remuneração bruta de R$ 787,98 mais auxílio transporte e seguro de acidentes pessoais.

Os candidatos interessados devem enviar o Formulário de Inscrição (disponível no anexo II do edital), Comprovante de Matrícula, Histórico Escolar e Currículo para o e-mail secretaria.profept@ifrn.edu.br, no período de 18 a 24 de agosto de 2022.

Os candidatos serão selecionados em duas fases, a primeira sendo a análise de currículo, a segunda com entrevistas presenciais na Sala da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) no IFRN Campus Mossoró. A lista dos candidatos aptos para as entrevistas sairá no dia 25 de agosto.

Acompanhe o edital clicando AQUI.