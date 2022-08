Jornais mostram que Bolsonaro mentiu, colocou as urnas em xeque e exaltou o centrão no JN

Todos os jornais destacaram que o presidente Bolsonaro impôs condições de eleições "limpas" e "transparentes" para aceitar o resultado. Destacaram também que mentiu quando negou ter xingado os ministros do STF e ter imitado as vítimas da Pandemia com falta de ar. Bolsonaro voltou a defender medicamento ineficaz para tratar pacientes com covid 19 e classificou os números da economia brasileira como "fantásticos"

Os principais jornais do Brasil destacaram que o presidente Bolsonaro mentiu várias vezes, novamente levantou suspeitas sobre as urnas eletrônicas, exaltou os políticos do Centrão e pôs a culpa pelo desastre na economia na pandemia, guerra na Ucrânia e na seca, na noite desta segunda-feira, 22, em entrevista ao Jornal Nacional.

Candidato a reeleição, Bolsonaro foi o primeiro dos presidenciáveis a ser sabatinado por William Bonner e Renata Vasconcelos. No horário da transmissão, a Rede Globo conseguiu pico de audiência e teve panelaço pelo País. Nesta terça-feira, 23, será sabatinado o ex-presidente Lula, depois será Ciro Gomes e na sequência e Simone Tebet.

O Jornal Folha de São Paulo destacou que a declaração do presidente Bolsonaro de que a ministra Rosa Weber havia determinado que a Polícia Federal abrisse inquérito para investigar fraude nas urnas em 2018 é mentira. O que ocorreu é que um advogado acionou o TSE, que analisaram o pedido e decidiram arquivar pela completa falta de provas, fundamento.

O Jornal O Globo destaca que Bolsonaro mentiu quando disse que não xingou os ministros do Supremo Tribunal Federal (Barroso e Alexandre) e voltou a colocar em xeque a credibilidade das urnas eletrônico, tendo imposto condições (eleições limpas e transparentes) para aceitar o resultado das eleições, numa eventual derrota. Disse que os números da economia estão fantásticos e voltou a defender a Cloroquina (ineficaz) para tratar covid19.

No Estadão destaca que Bolsonaro nega ter imitado doentes com falta de ar durante a pandemia, mesmo isto tendo sido gravado em vídeo. Afirmou que o IBAMA comete abusos quando destrói equipamentos usados ilegalmente para o desmate da Amazônia. O Estadão também destaca a imposição de Bolsonaro para aceitar o resultado das eleições.

O Valor Econômico também destacou que o presidente Bolsonaro levantou suspeitas sobre as urnas e mentiu quando disse que não xingou os ministros do STF. Citou que o presidente ter afirmado que que respeitará o resultado das eleições, “desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Observou ainda que Bolsonaro defendeu o Centrão e sobre os escândalos em seus ministérios explicou: “As pessoas se revelam quando chegam”.