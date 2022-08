Polícia Militar registra novo furto de fios de cobre na região de Grossos

O novo caso foi registrado nesta terça-feira (23), em uma estrada que liga o município às salinas do Córrego. A PM acredita que a ação criminosa tenha ocorrido durante a madrugada. Técnicos da companhia de energia já estiveram no local, realizando a substituição do material. Nesta ocorrência, mais de 200 de metros de fios de cobre foram furtados, um prejuízo para distribuidora de energia e para a população.