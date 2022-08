UERN de Pau dos Ferros passará a contar com curso de bacharelado em Enfermagem

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), aprovou a minuta de resolução que cria o curso de Graduação em Enfermagem, da Uern Pau dos Ferros, Grau Acadêmico Bacharelado, na modalidade presencial.

A resolução aprova a proposta orçamentária e financeira para a implantação do Curso de Graduação em Enfermagem, Bacharelado, no Campus Avançado de Pau dos Ferros. O curso ofertará 26 vagas iniciais, turno integral, a partir do semestre letivo 2023.1.

Ou seja, os participantes do Enem 2022 já terão a oportunidade de escolher Enfermagem na UERN Pau dos Ferros como uma de suas opções de curso, quando forem abertas as inscrições para o primeiro semestre do Sisu 2023.

A reunião do Consepe foi realizada na manhã desta quarta-feira, 24, presidida pelo vice-reitor Chico Dantas, e transmitida pelo canal do YouTube da Uern Oficial.