Cosern Móvel vai cadastrar moradores da Maisa na Tarifa Social de Energia

Os moradores da Comunidade Maísa, em Mossoró, terão a oportunidade de acessar até 30 serviços diferentes na Unidade Móvel da Neoenergia Cosern que ficará estacionada das 09h às 16h, nesta terça-feira (30), em frente ao prédio da Associação Comunitária e Esportiva da Maísa (ACEM).

Durante a ação, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Mossoró, colaboradores da Neoenergia Cosern apresentarão palestras sobre noções de segurança nas proximidades e no manuseio da rede elétrica.

Ainda nesta semana, além da população residente na Comunidade Maísa, os clientes da Neoenergia Cosern moradores das zonas urbana e rural de Bom Jesus, Nova Cruz e Parnamirim também receberão a Unidade Móvel de Atendimento da concessionária.

Eles terão a oportunidade de negociar dívidas, solicitar desligamento do fornecimento, modificar titularidade para cobrança da conta de luz, emitir segunda via de pagamento, entre outros serviços, sempre das 09h às 16h, conforme calendário abaixo.

“Também vamos oferecer orientações sobre como pagar a fatura com cartão de crédito no site e como realizar pagamentos por PIX, além de parcelamentos que realizamos na própria unidade móvel”, explica Marcos Holanda gerente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Cosern.

FEIRÃO FIQUE EM DIA

Os clientes da Neoenergia Cosern também podem, até o dia 15 de setembro, negociar as dívidas em atraso há pelo menos 180 dias com até 40% de desconto no Feirão Fique em Dia​.

A ação tem a finalidade de oferecer mais facilidades de pagamento aos clientes, zerando as cobranças de juros, correção monetária e multa das faturas com vencimento superior a 180 dias.

Com isso, o desconto para o cliente será de até 40% da dívida total. A condição especial foi lançada no dia 15 de agosto e permitirá a quitação do débito à vista ou parcelado em até 24 prestações no cartão, com o desconto de 23% na taxa de serviço cobrada pelo cartão de crédito.

A intenção da companhia é contribuir com a recuperação financeira dos consumidores que se depararam com dificuldade no orçamento doméstico no último ano e torná-los adimplentes com a concessionária.

O cliente interessado em aproveitar a oportunidade do Feirão Fique em Dia deve acessar o Portal de Negociação da empresa (www.neoenergiacosern.com.br), clicar no link negociação de dívidas e realizar todo o processo.

Além do site, as negociações podem ser realizadas via WhatsApp (3215-6001) e pelo teleatendimento, no número 116.

Serviços da Unidade Móvel

• Pedidos de novas ligações;

• Cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE);

• Atualização de cadastro;

• Troca de titularidade;

• Religação;

• Desligamento definitivo;

• 2ª via de faturas;

• Cadastramento de fatura por e-mail;

• Pagamento de faturas com cartão de débito.