Operação contra empresários bolsonaristas autorizada por Moraes foi feita a pedido da PF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, divulgou nesta segunda-feira (29) a decisão que autorizou uma operação de busca e apreensão contra oito empresários bolsonaristas na semana passada. O documento cita um pedido feito pela Polícia Federal pela operação.

“Em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleo de produção, publicação e financiamento e político absolutamente idênticos aos investigados no inquérito das milícias digitais, com a nítida finalidade de atentar contra a democracia. Por tanto, em face das circunstâncias apontadas é imprescindível a realização de diligências, inclusive com o afastamento de garantias, que não podem ser usadas como escudo para a prática de atividades ilícitas.”



A operação foi deflagrada após o portal Metrópoles revelar trocas de mensagens em um grupo de WhatsApp em que os empresários defendiam um golpe de Estado. Na decisão, Moraes cita os diálogos.

Segundo o ministro, a Polícia Federal também solicitou o afastamento do sigilo telemático e bancário dos empresários e a apreensão dos aparelhos celulares.

A PF afirmava que as medidas precisavam ser tomadas com celeridade, diante do “momento pré-eleitoral, de acirramento da polarização”. Segundo o pedido, as condutas podem resultar na adesão de voluntários.