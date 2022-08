Dicas para se dar bem num site de relacionamento para mulheres

Uma das formas mais populares de conhecer alguém hoje em dia é on-line. De acordo com um relatório particular feito em fevereiro de 2022, 30% das mulheres e dos homens brasileiros encontraram seu atual parceiro através de um aplicativo de namoro. E a oferta de aplicativos é multiplicada ano após ano. Tem para todos os gostos! Mas agora, com o Kismia, você tem um site de relacionamento para mulheres, pensado por mulheres.

Qual foto escolher, como escrever uma biografia, quanto tempo dedicar ao bate-papo e que medidas de segurança tomar ao se encontrar pessoalmente são algumas das dúvidas que surgem quando você está prestes a baixar um aplicativo de namoro. Onde ir e como se parecer são outras variáveis a serem consideradas em um primeiro encontro... e elas podem fazer toda a diferença.

Neste artigo, compartilhamos algumas dicas de sites de relacionamento para obter bons resultados e poupar algumas decepções.

O dilema da foto

Uma recomendação popular ao escolher quais fotos carregar para o aplicativo é que elas lhe mostrem momentos diferentes. Todos concordam que quanto mais natural, melhor. E que, embora a escolha de uma pessoa por sua foto possa ser superficial, as fotos dão muitas informações sobre a pessoa, além de suas características físicas. O espaço, os objetos ao seu redor, a pose, o olhar, etc.

O que colocar na bio?

Há diferentes pontos de vista sobre esta questão. Alguns usuários preferem descrições mais minimalistas, em vez de descrições longas, enfadonhas ou egocêntricas. O argumento é que uma "bio" muito séria ou solene tira aquela coisa mais leve que o aplicativo fornece, pois pode soar como "vender para fora" ou "besteira".

Para os usuários que gostam de uma biografia com informações sobre a outra pessoa, a chave é o humor. Aqui o risco pode ser o de gerar uma grande expectativa e que na vida real ela não seja cumprida.

Como usar o chat?

Muitos dizem que o bate-papo é uma instância fundamental para decidir se deve ou não continuar ou não estar em pessoa. A primeira dica é tentar evitar a clássica conversa "Olá, como você está? o que está estudando? o que você faz para viver?". A maioria dos usuários de aplicativos de namoro diz que é preciso haver um equilíbrio entre malandragem, humor e um interesse genuíno em descobrir um sobre o outro e quem você é. Se qualquer uma destas três variáveis for muito estridente, a conquista geralmente falha. Se a outra pessoa for muito "picante", pode acabar sendo igualmente ruim.

Por outro lado, há usuários que recomendam uma conversa rápida e mudam para o WhatsApp, para falar mais confortavelmente e - através do áudio - conhecer a voz de sua "partida". Algumas bandeiras vermelhas para pesquisar neste ponto: comentários homofóbicos/racistas; o pedido de "nudes" - fotos íntimas, etc.