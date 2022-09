Governo do RN quita folha de agosto dos servidores nesta quarta-feira, 31. Receberão o salário integral os servidores que trabalham em órgãos com recursos próprios, como Detran, Idema, DEI, entre outros. Quem ganha acima de R$ 4 mil receberá os 70% restantes do salário. A primeira parcela foi adiantada para mais de 80% dos servidores no último dia 13 para aquecer a economia potiguar já na primeira quinzena do mês.

FOTO: REPRODUÇÃO