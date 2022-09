Prefeito envia orçamento de R$ 1 bilhão e 190 milhões para aprovação na Câmara de Mossoró

O prefeito Allyson Bezerra enviou o Lei Orçamentária Anual para 2023, com previsão de investimento de R$ 1 bilhão e R$ 190 milhões, sendo esta a primeira vez que a Prefeitura de Mossoró ultrapassa a cifra de R$ 1 bilhão em previsão de investimento no município.

Para o prefeito Allyson Bezerra, trata-se de um marco histórico e ele explica os motivos. Antes, porém, ele revela quais as principais secretárias que vão abocanhar estes recursos. O destaque para a Secretaria de Saúde de Mossoró a previsão é de R$ 353 milhões.

Para Educação, que está com as escolas em estruturação, o prefeito informou que o investimento será também recorde em investimento previsto. R$ 277 milhões, o que corresponde, segundo o prefeito Allyson Bezerra, corresponde a 33% do orçamento anual.





Ele também destacou os recursos destinados em orçamento para a Cultura, que vai ser de R$ 34 milhões, para os eventos culturais. Ele considera investimentos cruciais para custear projetos e grandes eventos que venham a promover o desenvolvimento do município.

O prefeito Allyson Bezerra lembrou, também, que a Secretaria de Agricultura, tinha orçamento de no máximo R$ 2 milhões, o que era apenas suficiente para pagar a folha. Para o próximo ano, o prefeito disse que aumenta para R$ 16 milhões, o que vai permitir a manutenção dos serviços ao homem do campo, com abastecimento, água, capacitação e etc.

Sobre a Infraestrutura, o prefeito Allyson Bezerra destacou que estão sendo enviados a proposta de R$ 120 milhões, que serão usados para custear os serviços de manutenção, iluminação, apoio em serviços as demais secretárias do município de Mossoró.

Sobre os valores destinados em orçamento para vereadores, o prefeito disse que está previsto também o valor de R$ 12 milhões, valor este que ele pede que os vereadores destinem em benefício do cidadão dos bairros, para calçamento, para infraestrutura, entre outros.

Sobre o rombo deixado pela gestão passada de R$ 876 milhões

O prefeito disse que em 2021 pagou R$ 116 milhões desta dívida, dinheiro que ele deixou de investir em escolas, saúde, infraestrutura, em função dos erros das gestões passadas. Para 2022, ele estima que até o final do ano vai pagar outros R$ 150 milhões do rombo do passado.

Ele ressalta que os mais de R$ 260 milhões eram recursos que deveriam ter sido investidos em benefício do povo de Mossoró nos anos de 2021 e 2022, mas que, em função do rombo deixado pela gestão passada, teve que assumir o compromisso constitucional, pagar as dívidas e administrar o que ficou em caixa para garantir o pagamento dos servidores e os serviços.

Acredita que seguindo no mesmo ritmo, com apoio de uma bancada federal pensando no Oeste do Rio Grande do Norte, em Mossoró, como cidade Polo, será totalmente possível aplicar o valor proposto na Lei Orçamentária Anual de Mossoró para 2023. Ressalta que com trabalho e esforço, aplicando os recursos corretamente, Mossoró vai estar breve caminhando rumo ao topo da economia do Rio Grande do Norte, considerando suas potencialidades extraordinárias.