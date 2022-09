Mossoró registra aumento de 17% na geração de empregos formais nos últimos 16 meses

Em janeiro de 2020, Mossoró contabilizava apenas 51.300 mossoroenses trabalhando com carteira assinada. Após 16 meses, houve um crescimento de 17%, contabilizando até o mês de julho deste ano 60.044 empregos formais. Durante esse período, foram abertas 8.744 vagas de trabalho com carteira assinada. Os dados são do Novo Caged.