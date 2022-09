Inconformado com o fim do relacionamento, homem joga carro por cima da ex e a golpeia com uma pedra

O caso aconteceu na noite desta terça-feira (31), no bairro Boa Vista, em Mossoró. Alcimar Fernandes da Silva, de 46 anos, estava separado há 8 meses, mas não aceitava o fim do relacionamento. Ao se deparar com a ex-esposa e o atual companheiro dela, que estavam em uma motocicleta, o homem jogou o carro por cima do casal. Não satisfeito, ainda desceu do veículo e desferiu um golpe de paralelepípido na cabeça da mulher. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde, onde recebeu pontos no local do ferimento e foi liberada. O autor do crime foi preso em flagrante e autuado por lesão corporal, com agravante de ter sido cometido pelo fato da vítima ser mulher, e por colocar a vida de outros em perigo. A pena para os dois crimes ultrapassa os 5 anos, o que não dá direito a fiança.