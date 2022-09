MEC prorroga prazos e divulga novo calendário da segunda chamada do Prouni. De acordo com o novo edital, publicado na edição desta quarta-feira, 31 de agosto, no Diário Oficial da União, os estudantes poderão conferir o resultado da segunda chamada do processo seletivo a partir desta quinta-feira, 1º setembro, na página do Acesso Único. Nesta mesma data, também se inicia o prazo para que os estudantes pré-selecionados façam a comprovação de informações prestadas no momento da inscrição.

O Ministério da Educação divulgou um novo calendário do Programa Universidade para Todos (Prouni). De acordo com o novo edital, publicado na edição desta quarta-feira, 31 de agosto, no Diário Oficial da União, os estudantes poderão conferir o resultado da segunda chamada do processo seletivo a partir desta quinta-feira, 1º setembro, na página do Acesso Único.

Nesta mesma data, também se inicia o prazo para que os estudantes pré-selecionados façam a comprovação de informações prestadas no momento da inscrição.



E a fim de garantir que o máximo de estudantes tenha tempo hábil para comprovar essas informações, o prazo, que tinha previsão de encerramento no dia 8 de setembro, será prorrogado para o dia 13 de setembro.

Vale lembrar que os estudantes devem comparecer, de forma virtual ou presencial, às instituições de ensino para as quais foram pré-selecionados para apresentarem toda a documentação comprobatória.

Além do resultado da segunda chamada, o edital informa as novas datas para o aluno que quiser participar da lista de espera. Ele deverá manifestar seu interesse, nos dias 21 e 22 de setembro, e aguardar a divulgação do resultado, em 26 de setembro.

Quem for pré-selecionado nesta fase, deverá entregar toda a documentação até 30 de setembro.

SE LIGA NO CALENDÁRIO

Resultado dos candidatos pré-selecionados: 1 de setembro;

Comprovação de informações: 1 de setembro a 13 de setembro;

Manifestação de interesse na lista de espera: 21 e 22 de setembro;

Divulgação do resultado da lista de espera: 26 de setembro;

Comparecimento dos candidatos para entrega da documentação: 26 de setembro a 30 de setembro.