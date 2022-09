Delegada Geral anuncia data para nomeação e posse dos aprovados no curso de formação da PCRN

A Delegacia Geral de Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Ana Cláudia Saraiva, informou, nesta sexta-feira (2), que os aprovados no Curso de Formação da Polícia Civil, que se encerra no próximo dia 05 de setembro, serão nomeados no dia 15 de outubro.

Segundo ela, o Termo de Acordo assinado pelo Governo do Estado, por ela, pelo Secretário de Segurança e da Defesa Social, pela Procuradoria Geral do Estado e pelo Ministério Público do RN quanto à nomeação dos aprovados no Concurso da PCRN foi homologado judicialmente, reconhecendo o interesse público demonstrado e a inexistência de proibição legal para a nomeação.

Após a nomeação, os novos policiais deverão ser empossados nos cargos no dia 15 de novembro do corrente ano.