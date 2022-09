UnP está com inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2023.1

Um dos processos seletivos mais tradicionais do Rio Grande do Norte, o Vestibular de Medicina da Universidade Potiguar (UnP), está com inscrições abertas para o semestre 2023.1.

Para que os candidatos possam concorrer a uma das 154 vagas ofertadas, a instituição disponibiliza um site para preenchimento das inscrições, até 29 de setembro, e obter mais informações: bit.ly/medicinaunp.

As provas do único curso de Medicina com conceito máximo pelo Ministério da Educação (MEC) no RN, vão ocorrer presencialmente no dia 23 de outubro, na Escola da Saúde, localizada na UnP da Unidade Salgado Filho, em Natal.

O processo seletivo será aplicado, elaborado e corrigido pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Vunesp). As questões abordarão assuntos de acordo com as Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, com o objetivo de avaliar os conhecimentos e as habilidades do candidato, além da capacidade de raciocínio, de pensamento crítico, de compreensão, de análise e de síntese.