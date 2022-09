Com baixa adesão, Ministério da Saúde vai prorrogar campanha de vacinação contra a poliomielite

O Ministério da Saúde prorroou a campanha de vacinação contra a poliomielite até 30 de setembro diante da ainda baixa cobertura vacinal contra a doença. O prazo inicial da campanha que começou em 8 de agosto era até esta sexta-feira (9).

Até o momento, segundo dados do Ministério, 34% do público-alvo de 1 a 4 anos tomou a vacina que previne contra a paralisia infantil. A meta do Ministério é vacinar 95% do público-alvo de 14,3 milhões de pessoas.

Em Mossoró, o último levantamento da Coordenadoria de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostra que 2.030 crianças na faixa etária de 1 a menores de 5 anos se vacinaram contra a pólio. O número representa 13% do total de 15.074 do público-alvo nesta faixa etária. A vacinação contra a pólio e multivacinação ocorre nesta semana em Mossoró nos pontos extras da UnP, das 7h30 17h e na FAEN/UERN, das 12h30 às 19h, exceto nesta quarta-feira (07), por conta do feriado nacional de 7 de setembro.

A campanha nacional contra a pólio busca alcançar crianças menores de 5 anos que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante (que é aplicado as 2, 4 e 6 meses de idade, via injeção intramuscular) e incentivar a aplicação da dose de reforço, que acontece por meio da conhecida gotinha.

O Ministério prorrogou também a campanha de multivacinação, que acontece de maneira concomitante à da poliomielite. A campanha busca incentivar a atualização de caderneta de vacinação das crianças pelos responsáveis. Estão disponíveis 18 vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação.

A vacinação contra a pólio e multivacinação ocorre nesta semana em Mossoró nos pontos extras da UnP, das 7h30 17h e na FAEN/UERN, das 12h30 às 19h, exceto nesta quarta-feira (07), por conta do feriado nacional de 7 de setembro.

A doença, também chamada de paralisia infantil, tem certificado de erradicação no país desde 1994, mas a baixa cobertura vacinal nos últimos anos preocupa especialistas.