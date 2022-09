Orçamento 2023 da Prefeitura de Mossoró está disponível para consulta pública

Para consultar o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) da prefeitura de Mossoró para 2023, basta acessar o portal da Câmara (www.mossoro.rn.leg.br), na área Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. E, no campo Matérias Legislativas, buscar pelo Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 31, de 2022. Com essa consulta, a sociedade pode analisar a proposta e até sugerir aos vereadores alterações, através de emendas.