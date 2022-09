Sessão homenageia bicentenário com referências à defesa da democracia

Em comemoração aos 200 anos da Independência, o Congresso Nacional promoveu, nesta quinta-feira (8), uma sessão solene. O evento constava na agenda do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas ele não compareceu e o evento não consta mais em sua agenda. Durante seu discurso, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), falou em respeito à democracia.



A sessão do Congresso Nacional em homenagem ao bicentenário tem como requerentes parlamentares de oposição, dentre os quais um dos coordenadores da campanha de Lula (PT) para a Presidência da República, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). A sessão teve início às 10h.



Além do presidente Bolsonaro, foram convidados os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo, e de Moçambique, Filipe Nyusi; além de chefes de Estado de ex-colônias portuguesas e ex-presidentes do Brasil, do Senado e da Câmara de Deputados.Na quarta (7), o Brasil comemorou os 200 anos que marcam a proclamação da independência, ocorrida em 1822. Em Brasília, um desfile celebrou a data. Apesar do grande público – a Polícia Militar do Distrito Federal não divulgou números, mas estima-se que 280 mil pessoas estiveram presentes – autoridades dos poderes Legislativo e Judiciário esquivaram-se de participar. Em lugar delas, o empresário Luciano Hang, alvo de investigação por defender intervenção militar, ocupou lugar de destaque ao lado do presidente Bolsonaro.

Em seu discurso,Pacheco destacou a necessidade de se respeitar a democracia e de se aprimorar o país para acabar com as desigualdades. “Embora muito tenhamos avançado, o caminho para o amplo desenvolvimento ainda é longo. Uma radiografia das condições econômicas, políticas e sociais aponta um quadro ainda precário, exigindo, de todos, esforços para uma melhora significativa do Estado brasileiro”, discursou.



Após a fala de Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), discursou e afirmou que era necessário refletir sobre “a nação que construímos nos últimos 200 anos” e exaltou a participação do Legislativo no processo de Independência do Brasil.

“O Bicentenário da Independência brasileira coincide com o ano de eleições presidenciais e de eleições legislativas federais, distrital e estaduais. Destaco, portanto, a chance de os cidadãos brasileiros, por meio do seu voto consciente, fortalecerem nossa democracia e este Parlamento, de modo que ele continue a exercer a importante tarefa de acolher diferentes aspirações e transformá-las em balizas coletivas. Diretrizes que beneficiem toda a sociedade de modo justo e equânime e contribuam para o desenvolvimento deste País”, afirmou.

Agência Senado