Educação de Mossoró está com vagas abertas para o cargo de Assistentes de Alfabetização

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicou nesta quinta-feira (8), a Chamada Pública nº 02/2022 com vagas remanescentes para Assistentes de Alfabetização que irão atuar no programa “Tempo de Aprender”, instituído pelo Ministério da Educação (MEC). Estão sendo ofertadas sete vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

A chamada está publicada no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), a partir da página 2. Podem participar da seleção estudantes de Pedagogia e profissionais graduados na área, bem como discentes que estejam cursando ou que já tenham concluído Educação do Campo e pessoas com formação em Nível Médio, preferencialmente Magistério.

As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, nos dias 15 e 16 de setembro, na Secretaria Municipal de Educação, localizada no Centro Administrativo, rua Pedro Alves Cabral, nº 01, bairro Aeroporto, no horário das 8h às 12h.

Os interessados em participar do processo devem apresentar documentos como a ficha de inscrição devidamente preenchida; curriculum vitae resumido, preenchido e pontuado de acordo com os títulos e experiências comprovados; laudo médico, no caso dos(as) candidatos(as) com deficiência e documentos pessoais. A relação completa está disponível no JOM desta quinta-feira, na página 3.

“O chamamento público para seleção de Assistentes de Alfabetização tem o objetivo de preencher vagas remanescentes do Processo Seletivo Simplificado 01/2022, visto que as vagas ofertadas não foram 100% preenchidas, apesar de já termos convocado 100% dos candidatos classificados na seleção”, explica Márcia Núbia Fonseca, coordenadora da comissão responsável pelo Processo Seletivo.

Estão sendo disponibilizadas três vagas para unidades da zona urbana (escolas Nono Rosado, Professor Antônio Soares de Aquino e Rotary, sendo uma vaga para cada equipamento) e quatro para zona rural (escolas Elias Salem Dieb, Ricardo Vieira do Couto, São Romão e Professor Maurício de Oliveira).

Os candidatos, depois de selecionados, serão convocados para atuarem no programa “Tempo de Aprender” pelo período de até oito meses, com início estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, período este que poderá ser alterado conforme normas e diretrizes estabelecidas pelo MEC.

Para atuação no programa, o Assistente de Alfabetização selecionado receberá, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, ajuda de custo no valor de R$ 150,00 por turma, valor que, em nenhuma hipótese, confunde-se com remuneração por serviços prestados, já que a natureza da atividade é voluntária.