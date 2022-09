Bombeiros de Mossoró já registraram 56 ocorrências com fogo na primeira semana de setembro

Corpo de Bombeiros de Mossoró já registrou 56 ocorrências com fogo na primeira semana de setembro. Um aumento significativo, visto que nos últimos 15 dias de agosto foram 4 ocorrências a menos. Os casos envolvem incêndios ou princípios de incêndio em terreno baldio, em via florestal pública, em zona de preservação ambiental e em lixões. De acordo com o Tenente Quintino, comandante do CBM Mossoró, as principais causas dessas ocorrências estão relacionadas a ações humanas, seja de maneira intencional ou não.

FOTO: CEDIDA